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Чемпионат Италии. Серия А

Бонек: «VAR создаёт и проблемы»

25 Апреля 2023 • 06:21 Комментировать
Ювентус
0:1
Наполи
окончен

Бывшая звезда туринского «Ювентуса», Збигнев Бонек, считает, что в матче между «Наполи» было совершено много судейских ошибок. По его словам, со своей обязанностью не справился и VAR.

- Фаббри сделал много ошибок в матче между «Ювентусом» и «Наполи». Создается впечатление, что арбитрам боязно свистеть, они думают, делать это или нет, даже с офсайдом. Это негативное следствие VAR, который может потом выявить, совершил ли арбитр ошибку или нет. Это давление на судей. Гатти заслуживал удаления, на Лоботке был чистый фол, арбитру даже не надо было смотреть VAR, - цитирует слова Бонека итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Збигнев Бонек
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