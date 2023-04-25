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Чемпионат Италии. Серия А

Де Врей хочет продление контракта на два года

25 Апреля 2023 • 05:02 Комментировать

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей хочет остаться в клубе, его нынешний контракт истекает уже летом, но руководство клуба, судя по всему, готово продлить его соглашение.

Вопрос лишь в том, насколько - если де Врей хочет двухлетний контракт, то «Интер», похоже, хотел бы продлить его только на год. При этом нидерландский специалист согласен и на некоторое снижение своей зарплаты.

Де Врей выступает за миланский клуб с 2018 года, а до этого он четыре года успел провести в римском «Лацио». Ну а первым его клубом был роттердамский «Фейеноорд». Привлекается для выступлений за сборную Нидерландов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей
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