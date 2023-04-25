Балотелли: «Люблю «Милан», но «Интеру» я обязан всем»

Скандальный итальянский футболист Марио Балотелли дал интервью, в котором его спросили о том, за кого он собирается болеть в полуфинале Лиги чемпионов, в котором схлестнутся два его бывших клуба - «Интер» и «Милан». Балотелли ушел от ответа, но дал понять, что очень многим обязан именно «Интеру».

- Я «миланиста», но своей карьерой я обязан «Интеру». Я любил этот клуб, люблю и сейчас, он поверил в меня, я всем обязан Массимо Моратти, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Напомним, что Балотелли выступал за «Интер» с 2007 по 2010 год, сейчас он выступает за швейцарский «Сьон».