Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли: «Люблю «Милан», но «Интеру» я обязан всем»

25 Апреля 2023 • 04:57 Комментировать

Скандальный итальянский футболист Марио Балотелли дал интервью, в котором его спросили о том, за кого он собирается болеть в полуфинале Лиги чемпионов, в котором схлестнутся два его бывших клуба - «Интер» и «Милан». Балотелли ушел от ответа, но дал понять, что очень многим обязан именно «Интеру».

- Я «миланиста», но своей карьерой я обязан «Интеру». Я любил этот клуб, люблю и сейчас, он поверил в меня, я всем обязан Массимо Моратти, - цитирует слова Балотелли pianetamilan.it.

Напомним, что Балотелли выступал за «Интер» с 2007 по 2010 год, сейчас он выступает за швейцарский «Сьон». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Марио Балотелли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Апреля
06:36 · Италия. Серия А
Росси жаждет вендетту - легендарный мотогонщик будет болеть за свой «Интер»
06:21 · Италия. Серия А
Бонек: «VAR создаёт и проблемы»
05:50 · Италия. Серия А
Самарджич - претендент на место в «Милане»
05:02 · Италия. Серия А
Де Врей хочет продление контракта на два года
04:57 · Италия. Серия А
Балотелли: «Люблю «Милан», но «Интеру» я обязан всем»
04:43 · Италия. Серия А
Тотти: «Мы очень дружны с Анчелотти»
04:01 · Италия. Серия А
Кассано: «Милан» не заслуживал пройти «Наполи»
02:48 · Италия. Серия А
Леау проводит свой лучший сезон в Серии А в смысле количеств забитых мячей
02:34 · Италия. Серия А
Орландо: «Милан» срочно должен заручиться новым контрактом с Леау»
02:21 · Италия. Серия А
Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в «ПСЖ» слухи
02:09 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Ферраном Торресом
01:54 · Италия. Серия А
Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках
01:30 · Италия. Серия А
Тотти: «Честно говоря, поначалу я не верил в чемпионство «Наполи»
00:52 · Италия. Серия А
Балотелли: «Знаю, что совершал ошибки, но мне всегда приходилось быть в центре внимания»
00:39 · Италия. Серия А
Гасперини – о победе над «Ромой»: «Нам противостоял очень сильный соперник»
Все новости
Рекомендуем