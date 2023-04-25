Тотти: «Мы очень дружны с Анчелотти»

Легендарный бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти поведал, что он очень дружен с Карло Анчелотти - наставником «Реала», который ранее выступал и играл за «Милан». Он восторгается личностью одного из лучших тренеров в мировом футболе.

- У нас очень теплая дружба. Это настоящая личность, очень положительный человек. Я хотел познакомиться с «Реалом» и он предоставил мне такую возможность, - цитирует слова Франческо Тотти итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что свою игровую карьеру Тотти закончил в 2017 году, он отыграл за «Рому» без малого четверть века.