«Милан» интересуется Ферраном Торресом

Испанский нападающий Ферран Торрес может снова сменить чемпионат после того, как полтора года тому назад он перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону». В воскресенье он забил единственный мяч в игре против мадридского «Атлетико», принеся своей команде важную победу.

И теперь им заинтересовался «Милан», который подыскивает нового молодого нападающего на замену уходящему Златану Ибрагимовичу. Финансовые условия возможной сделки pianetamilan.it не сообщает, но, согласно авторитетному порталу Transfermarkt, сейчас стоимость игрока составляет тридцать миллионов евро.