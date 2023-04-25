Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» интересуется Ферраном Торресом

25 Апреля 2023 • 02:09 Комментировать

Испанский нападающий Ферран Торрес может снова сменить чемпионат после того, как полтора года тому назад он перебрался из «Манчестер Сити» в «Барселону». В воскресенье он забил единственный мяч в игре против мадридского «Атлетико», принеся своей команде важную победу.

И теперь им заинтересовался «Милан», который подыскивает нового молодого нападающего на замену уходящему Златану Ибрагимовичу. Финансовые условия возможной сделки pianetamilan.it не сообщает, но, согласно авторитетному порталу Transfermarkt, сейчас стоимость игрока составляет тридцать миллионов евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Рома Рома
3
1
1.18 5.10 76.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
02:48 · Италия. Серия А
Леау проводит свой лучший сезон в Серии А в смысле количеств забитых мячей
02:34 · Италия. Серия А
Орландо: «Милан» срочно должен заручиться новым контрактом с Леау»
02:21 · Италия. Серия А
Мбаппе и Рамос не хотят видеть Паредеса в «ПСЖ» слухи
02:09 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Ферраном Торресом
01:54 · Италия. Серия А
Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках
01:30 · Италия. Серия А
Тотти: «Честно говоря, поначалу я не верил в чемпионство «Наполи»
00:52 · Италия. Серия А
Балотелли: «Знаю, что совершал ошибки, но мне всегда приходилось быть в центре внимания»
00:39 · Италия. Серия А
Гасперини – о победе над «Ромой»: «Нам противостоял очень сильный соперник»
00:32 · Италия. Серия А
Моуринью предложил Тотти вернуться на поле на фоне проблем «Ромы» с травмами
00:19 · Италия. Серия А
Дибала получил очередную травму
00:06 · Италия. Серия А
Балотелли рассказал о взаимоотношениях с Моуринью
24 Апреля
23:50 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Наполи» прокомментировал слухи об уходе в «Ювентус»
23:45 · Италия. Серия А
«Аталанта» поставила крест на победной серии «Ромы» 1
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» поспорит с «Челси» за Онана
23:26 · Италия. Серия А
Инсинье высказался о приближающемся чемпионстве «Наполи»
Все новости
Рекомендуем