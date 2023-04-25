Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано недоволен нынешним положением дел в итальянском футболе.

В полуфинальной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сыграют сразу пять представителей Серии А, а в финале самого престижного еврокубка гарантированно выступит один итальянский коллектив («Интер» и «Милан» играют друг с другом в полуфинале), однако Кассано считает, что эти достижения не стоит переоценивать: «Итальянский футбол по-прежнему отстаёт в развитии на 10-15 лет. В еврокубках нашим клубам повезло с соперниками – именно поэтому сразу пять представителей Серии А вышли в полуфинал», – заявил экс-футболист, выступая на Bobo TV.