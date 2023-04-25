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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано считает, что итальянским клубам повезло в еврокубках

25 Апреля 2023 • 01:54 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
10.05 22:00

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано недоволен нынешним положением дел в итальянском футболе.

В полуфинальной стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций сыграют сразу пять представителей Серии А, а в финале самого престижного еврокубка гарантированно выступит один итальянский коллектив («Интер» и «Милан» играют друг с другом в полуфинале), однако Кассано считает, что эти достижения не стоит переоценивать: «Итальянский футбол по-прежнему отстаёт в развитии на 10-15 лет. В еврокубках нашим клубам повезло с соперниками – именно поэтому сразу пять представителей Серии А вышли в полуфинал», – заявил экс-футболист, выступая на Bobo TV.

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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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