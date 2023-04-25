Балотелли: «Знаю, что совершал ошибки, но мне всегда приходилось быть в центре внимания»

Бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли рассказал о былых временах.

В начале прошлого десятилетия нападающий считался одной из главных молодых звёзд мирового футбола, но, как принято считать, так и не раскрылся в полной мере из-за трудного характера.

«Я знаю, что совершал ошибки, но важно также понимать, что я всегда находился в центре внимания. Помимо моего характера и ярлыка вундеркинда в юные годы, думаю, не могло не сказаться и то, что я был первым темнокожим игроком в сборной Италии. Люди постоянно обсуждали то, что я делал вне поля», – заявил в интервью Muschio Selvaggio 32-летний футболист, ныне выступающий за «Сьон».