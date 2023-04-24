Тотти назвал команду, за которую всегда болел, кроме «Ромы»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал, какую команду поддерживает, кроме римского клуба.

«Реал» - второй клуб, который я всегда поддерживаю. Это уникальные эмоции, когда тебе аплодируют на такой арене, как «Сантьяго Бернабеу», - передает слова Франческо El Partidazo de COPE.

Ранее в СМИ ходили слухи, что Тотти мог перейти в «Реал», однако «Император» не захотел покидать «Рому». Франческо выступал за римский клуб с 1992 по 2007 год.

«Реал» занимает второе место в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании, а в Лиге чемпионов вышел в полуфинал, где встретится с «Манчестер Сити».