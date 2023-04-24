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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович получил новую травму

24 Апреля 2023 • 12:23 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не смог принять участия в поединке чемпионата Италии против «Лечче» (2:0).

Во время предматчевой разминки у шведа появились боли в икроножной мышце. Скандинав покинул поле, прихрамывая. Главный тренер команды Стефано Пиоли принял решение не рисковать 41-летним ветераном.

В текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие всего в четырех матчах, отметившись одним голом с пенальти. Срок действующего трудового соглашения между Златаном и «россонери» рассчитан до конца июня. Скорее всего, стороны не будут продлевать контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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