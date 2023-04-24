Капелло высказался о спаде в игре Кварацхелии

Бывший наставник сборной России Фабио Капелло высказался о спаде в игре одного из лидеров «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Спад в игре Кварацхелии? Чушь. Его команда вот-вот выиграет скудетто», — заявил известный специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Хвича Кварацхелия не может отметиться полезными действиями в последних семи поединках в футболке «Наполи», отдав последнюю голевую передачу во встрече против «Торино» 19 марта. «Партенопейцы» лидируют в турнирной таблице Серии А после 31-го тура, опережая идущий на втором месте «Лацио» на 17 очков.