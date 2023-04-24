Форвард «Милана» Леау установил личный рекорд

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау принял участие в поединке 31-го тура чемпионата Италии против «Лечче». В этом матче португальский футболист отметился дублем, а его команда победила со счетом 2:0.

Таким образом, на счету форварда стало 12 голов в текущем розыгрыше Серии А. Он установил личный рекорд результативности – ранее Рафаэл не забивал более 11 мячей за сезон в национальном чемпионате.

«Милан» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 31 тура. Подопечные Стефано Пиоли следующий поединок проведут против столичной «Ромы» на выезде 29 апреля.