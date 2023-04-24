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Чемпионат Италии. Серия А

Калабрия назвал Хвичу лучшим игроком Серии А

24 Апреля 2023 • 10:16 Комментировать

Защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, которому противостоял в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Противостояние с Хвичей взбодрило меня, мне нравится играть против таких футболистов. Сейчас он, возможно, является лучшим футболистом Серии А. Он будет феноменален в будущем», - передает слова Калабрии Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия поучаствовал в 27 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.

Напомним, что «Милан» прошел «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Давиде Калабрия Хвича Кварацхелия
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