Калабрия назвал Хвичу лучшим игроком Серии А

Защитник «Милана» Давиде Калабрия высказался о полузащитнике «Наполи» Хвиче Кварацхелии, которому противостоял в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Противостояние с Хвичей взбодрило меня, мне нравится играть против таких футболистов. Сейчас он, возможно, является лучшим футболистом Серии А. Он будет феноменален в будущем», - передает слова Калабрии Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия поучаствовал в 27 поединках, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.

Напомним, что «Милан» прошел «Наполи» по сумме двух матчей (1:0, 1:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.