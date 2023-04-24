Аллегри: «В следующем сезоне «Ювентус» вернётся в борьбу за скудетто»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о домашнем поражении от «Наполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. «Старая синьора» потерпела поражение со счетом 0:1.

«Я считаю, что «Наполи» полностью заслужил скудетто. Что касается моих парней, то они нуждаются в похвале, ведь провели хороший сезон. Это поможет нам вырасти. В следующем сезоне «Ювентус» вернется в борьбу за скудетто», - передает слова специалиста Football-Italia.

После 31 тура чемпионата Италии подопечные Аллегри набрали 59 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от идущего вторым римского «Лацио» составляет два балла.