Спаллетти оценил игру «Наполи» против «Ювентуса»

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о приближающейся победе в чемпионате Италии. За семь туров до завершения Серии А неаполитанцы лидируют с 17-очковым отрывом.

«Команда провела отличный матч против «Ювентуса» (1:0). Это произошло спустя несколько дней после вылета из Лиги чемпионов. Не думаю, что мы могли сыграть еще лучше. Скудетто? Давайте пока не буде спешить с празднованием, мы еще не закончили дело», - передает слова специалиста Football-Italia.

В следующем туре чемпионата Италии «Наполи» на своем поле встретится с «Салернитаной». Встреча состоится в субботу, 29 апреля, на стадионе в Неаполе.