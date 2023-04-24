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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку отреагировал на отмену дисквалификации

24 Апреля 2023 • 07:36 Комментировать

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку отреагировал на решение об отмене своей дисквалификации за реакцию на расистские выкрики болельщиков туринского «Ювентуса».

«Очень рад решению, которое приняла Федерация футбола страны. Верю, что это будет толчком к тому, чтобы справедливость вершилась во всем мире. Это доказательство того, что ест желание бороться с расизмом», - передает слова нападающего ANSA.

Ромелу выступает за миланский коллектив на правах аренды. Трудовое соглашение бельгийца принадлежит лондонскому «Челси».

В текущем сезоне чемпионата Италии Лукаку провел 19 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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