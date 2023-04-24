Хвича рассказал о своей игре в «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался касательно своей игры за неаполитанский коллектив.

«В «Наполи» я чувствую давление и ответственность. На мои плечи иногда ложится серьезный груз, однако я готов с этим справляться. Когда выхожу на поле, все давление исчезает. Делаю то, что люблю больше всего - играю в футбол», - передает слова грузинского футболиста Сalcio Napoli 1926.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 27 поединков, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей (два – с пенальти) и десять результативных передач. Контракт грузина с «Наполи» рассчитан до середины 2027 года.