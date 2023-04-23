«Наполи» в двух шагах от титула: Распадори заменил Хвичу и добыл победу над «Ювентусом»

«Ювентус» и «Наполи» сошлись в рамках чемпионата Италии. Матч 31-го тура Серии А состоялся 23 апреля на стадионе «Альянс Стэдиум».

Макс Аллегри решил удивить Лучано Спаллетти, козырнув глубиной стартового состава. На матч против «Наполи» в запасе остались Душан Влахович, Поль Погба, Алекс Сандро, Глейсон Бремер, Лео Бонуччи, Леандро Паредес, Федерико Кьеза и Анхель Ди Мария. «Наполи» такой подарок принял, хотя у команды и без того была радость: наконец-то Замбо-Ангисса, Хвича и Осимхен вместе вышли играть с первых минут.

Видимо, соскучившись друг по другу, футболисты «Наполи» вышли с большим зарядом энергии и куда активнее матч начали. Много рывков Осимхена и Хвичи, много давления, очень высокий прессинг. Первые 10 минут «Ювентус» отбивался, но не допустил опасных моментов у своих ворот. Отсиделись хозяева, а потом и в контратаке дважды кольнули. Куадрадо обыграл Оливейру, сместился с фланга и пальнул по позиции Мерета – Алекс ошибки не допустил.

Далее Костич вскрыл фланг скоростным проходом и навесил на Милика, заменявшего Влаховича. Аркадиуш верх выиграл, но почему-то не сумел толково пробить, просто тюкнув мяч в направлении Мерета. «Наполи» такая ситуация не понравилась, под конец матча вновь включили скорость гости и вернули себе инициативу, однако первый тайм они так и завершили без ударов в створ, этим статистическим фактов подчеркнув довольно унылое действо.

Второй тайм «Наполи» начал с двух ударов в створ ворот, но поправились только статистические показатели. Какой-либо опасности удары точные Хвичи и Ди Лоренцо не несли. Однако давление на ворота «Юве» ощущалось, «Наполи» атаковал в разы чаще, не давал туринцам поднять голову после потери. А хозяева особо и не рвались вперёд, заботясь об обороне. Даже удара в сторону ворот не было от «Ювентуса» за первые полчаса второго тайма.

А «Наполи» хотел вырывать победу. Ди Лоренцо и Элмас разыграли двоечку у штрафной площади, затем македонец отдал передачу в периметр прямоугольника. А там ловко развернулся Осимхен, пробивший с «точки». После небольшого рикошет от Ругани мяч облизнул штангу и покинул пределы поля. После розыгрыша углового пробил головой опять же Осимхен, но получилось точно по позиции голкипера.

За свою расточительность «Наполи» мог поплатиться. Милик с фолом накрыл Лоботку у штрафной площади, после чего Ди Мария мастерски решил эпизод, точно пробив метров с 12. Уже успели порадоваться туринцы, но на повторе арбитр разглядел фол поляка и гол отменил. А в компенсированное время ещё и Влахович замкнул прострел Кьезы, но арбитры сразу определили, что до результативной передачи Федерико упустил мяч за пределы поля.

Развязка наступила максимально неожиданно. После двух незасчитанных голов «Ювентуса» случился один точный удар Распадори, принесший победу «Наполи». Джакомо, вышедший на поле вместо Хвичи, замкнул кросс Элмаса, чётко пробив слёту – 0:1. Победил «Наполи» в Турине. До официального оформления чемпионского титула осталось совсем немного.