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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» в двух шагах от титула: Распадори заменил Хвичу и добыл победу над «Ювентусом»

23 Апреля 2023 • 23:42 Комментировать (6)
Ювентус
0:1
Наполи
окончен

«Ювентус» и «Наполи» сошлись в рамках чемпионата Италии. Матч 31-го тура Серии А состоялся 23 апреля на стадионе «Альянс Стэдиум».

Протокол игры  
Ювентус0:1Наполи
  90'Распадори Джакомо (0:1)
Щесны ВойцехГатти ФедерикоРугани ДаниэлеДанило ЛуисКуадрадо ХуанСоуле Матиас 66' (Фаджоли Николо ( 66'  85') Локателли Мануэль  23'Рабио Адриен  40'Костич Филип 60' (Ди Мария Анхель ( 60'  89') Миретти Фабио 60' (Кьеза Федерико ( 60') Милик Аркадиуш 90' (Влахович Душан ( 90')
Запасные: Бремер ГлейсонАйлинг СамуэльАлекс СандроБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоПогба ПольДе Шильо МаттиаПерин МаттиаПаредес Леандро
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниМин-Чжэ КимЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 90' (Ррахмани Амир ( 90') Н'Домбеле Тангай 68' (Зелиньски Пётр ( 68') Лосано Ирвинг 68' (Элмас Эльиф ( 68') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича 86' (Распадори Джакомо ( 86')
Запасные: Зедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаБерешиньски БартошГоллини ПьерлуиджиДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме Диего
23 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

Макс Аллегри решил удивить Лучано Спаллетти, козырнув глубиной стартового состава. На матч против «Наполи» в запасе остались Душан Влахович, Поль Погба, Алекс Сандро, Глейсон Бремер, Лео Бонуччи, Леандро Паредес, Федерико Кьеза и Анхель Ди Мария. «Наполи» такой подарок принял, хотя у команды и без того была радость: наконец-то Замбо-Ангисса, Хвича и Осимхен вместе вышли играть с первых минут.

Видимо, соскучившись друг по другу, футболисты «Наполи» вышли с большим зарядом энергии и куда активнее матч начали. Много рывков Осимхена и Хвичи, много давления, очень высокий прессинг. Первые 10 минут «Ювентус» отбивался, но не допустил опасных моментов у своих ворот. Отсиделись хозяева, а потом и в контратаке дважды кольнули. Куадрадо обыграл Оливейру, сместился с фланга и пальнул по позиции Мерета – Алекс ошибки не допустил.

Далее Костич вскрыл фланг скоростным проходом и навесил на Милика, заменявшего Влаховича. Аркадиуш верх выиграл, но почему-то не сумел толково пробить, просто тюкнув мяч в направлении Мерета. «Наполи» такая ситуация не понравилась, под конец матча вновь включили скорость гости и вернули себе инициативу, однако первый тайм они так и завершили без ударов в створ, этим статистическим фактов подчеркнув довольно унылое действо.

Второй тайм «Наполи» начал с двух ударов в створ ворот, но поправились только статистические показатели. Какой-либо опасности удары точные Хвичи и Ди Лоренцо не несли. Однако давление на ворота «Юве» ощущалось, «Наполи» атаковал в разы чаще, не давал туринцам поднять голову после потери. А хозяева особо и не рвались вперёд, заботясь об обороне. Даже удара в сторону ворот не было от «Ювентуса» за первые полчаса второго тайма.

А «Наполи» хотел вырывать победу. Ди Лоренцо и Элмас разыграли двоечку у штрафной площади, затем македонец отдал передачу в периметр прямоугольника. А там ловко развернулся Осимхен, пробивший с «точки». После небольшого рикошет от Ругани мяч облизнул штангу и покинул пределы поля. После розыгрыша углового пробил головой опять же Осимхен, но получилось точно по позиции голкипера.

За свою расточительность «Наполи» мог поплатиться. Милик с фолом накрыл Лоботку у штрафной площади, после чего Ди Мария мастерски решил эпизод, точно пробив метров с 12. Уже успели порадоваться туринцы, но на повторе арбитр разглядел фол поляка и гол отменил. А в компенсированное время ещё и Влахович замкнул прострел Кьезы, но арбитры сразу определили, что до результативной передачи Федерико упустил мяч за пределы поля.

Развязка наступила максимально неожиданно. После двух незасчитанных голов «Ювентуса» случился один точный удар Распадори, принесший победу «Наполи». Джакомо, вышедший на поле вместо Хвичи, замкнул кросс Элмаса, чётко пробив слёту – 0:1. Победил «Наполи» в Турине. До официального оформления чемпионского титула осталось совсем немного.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи
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Комментарии (6)
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Juventissimo
24 Апреля 2023 в 00:00
Запасёмся терпением, сядем на берегу Янцзы и будем ждать, когда мимо проплывет труп нашего врага. Осталось посмотреть три предынфарктных матча - один с Интером и два с Севильей.В конце сезона Аллегри из Турина будут увозить в запломбированом вагоне под охраной.
ЮвиК
23 Апреля 2023 в 23:53
Вот они там на трибуне руководство сидит им что нравится как Макс строит команду? Когда стоит один Милик в окружении 6 игроков и никто его не поддерживает в атаке, при том когда атакует Наполи их как минимум 5-6 у штрафной. Небыло яиц у руководства так и не отрастили.
Promt Roman
23 Апреля 2023 в 23:46
На классе.
venge
23 Апреля 2023 в 23:55
Мусорка знатно отскочила, а ты, видимо, смотрел другой матч.
FORZAYOU
23 Апреля 2023 в 23:44
Говнище полное...
ЮвиК
23 Апреля 2023 в 23:49
Тактика Макса да. Убирать всех лидеров норм, при этом почему то лидеры других команд продолжают играть при тех же расписаниях, но именно только игроки Юве видители устают.
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