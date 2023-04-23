Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Амионе: «Мы не должны сдаваться»

23 Апреля 2023 • 18:02 Комментировать
Сампдория
1:1
Специя
окончен

В тридцать первом туре итальянского чемпионата «Сампдория» не сумела переиграть в важнейшем для себя поединке «Специю». Подопечные сербского специалиста Деяна Станковича открыли счет усилиями защитника Бруно Амионе, но во второй половине игры получили ответный мяч. Автор гол считает, что его команда не должна сдаваться, несмотря на сложнейшее турнирное положение.

- Свой гол я бы хотел посвятить семье, а также пришедшим поддержать нас болельщикам. Ситуация сложна, но мы не должны сдаваться, мы должны стараться, - цитирует слова Амионе итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Фиорентиной». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Бруно Амионе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
0
3
5.60 4.30 1.59
Видео
Окончен
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
3
2
3.90 3.60 1.99
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Кремонезе Кремонезе
3
0
1.67 4.00 5.20
Видео
23.04.23 в 19:00
Милан Милан
Лечче Лечче
1.55 4.10 6.40
Видео
23.04.23 в 21:45
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
2.75 3.20 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
18:02 · Италия. Серия А
Амионе: «Мы не должны сдаваться»
17:57 · Италия. Серия А
«Монца» быстро дважды пропустила от «Фиорентины», но смогла победить
17:57 · Италия. Серия А
«Удинезе» разгромно осадил «Кремонезе»
17:56 · Италия. Серия Б
​Горе в «Кальяри» - скончался бывший президент клуба
17:24 · Италия. Серия А
Лукаку ответил на вопрос о своём будущем
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над трансфером топ-форварда из Серии А
15:22 · Италия. Серия А
«Интер» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов вернулся на тропу побед в Серии А - блеснул Лукаку 1
13:28 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 24 апреля 2023
13:00 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
12:12 · Италия. Серия А
Пиоли объяснил, почему мало играет Ребич
06:20 · Италия. Серия А
Капелло: «Удивлён тем, что пять итальянских команд в полуфинале»
03:36 · Италия. Серия А
Побега получил травму
03:26 · Италия. Серия А
Станкович: «Мне понравилась игра команды»
03:12 · Италия. Серия А
Распадори полон уважения по отношению к Осимхену
02:40 · Италия. Серия А
Верде установил рекорд сезона в Серии А – он стал самым низкорослым игроком, забившим головой
Все новости
Рекомендуем