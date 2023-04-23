Амионе: «Мы не должны сдаваться»

В тридцать первом туре итальянского чемпионата «Сампдория» не сумела переиграть в важнейшем для себя поединке «Специю». Подопечные сербского специалиста Деяна Станковича открыли счет усилиями защитника Бруно Амионе, но во второй половине игры получили ответный мяч. Автор гол считает, что его команда не должна сдаваться, несмотря на сложнейшее турнирное положение.

- Свой гол я бы хотел посвятить семье, а также пришедшим поддержать нас болельщикам. Ситуация сложна, но мы не должны сдаваться, мы должны стараться, - цитирует слова Амионе итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре «Сампдория» сыграет с «Фиорентиной».