«Монца» быстро дважды пропустила от «Фиорентины», но смогла победить

В 31-м туре чемпионата Италии «Монца» играла против «Фиорентины». Удары Кристиана Куаме и Риккардо Сапонары позволили гостям добиться солидного перевеса уже к 13-й минуте, но соперник отыгрался еще до перерыва (автогол Кристиано Бираги и удар Дани Моты), а после перерыва Маттео Пессина с пенальти вырвал для хозяев победу - 3:2.

«Монца» вышла на 12-е место, соперник делит девятую строчку.