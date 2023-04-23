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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» быстро дважды пропустила от «Фиорентины», но смогла победить

23 Апреля 2023 • 17:57 Комментировать
Монца
3:2
Фиорентина
окончен

В 31-м туре чемпионата Италии «Монца» играла против «Фиорентины». Удары Кристиана Куаме и Риккардо Сапонары позволили гостям добиться солидного перевеса уже к 13-й минуте, но соперник отыгрался еще до перерыва (автогол Кристиано Бираги и удар Дани Моты), а после перерыва Маттео Пессина с пенальти вырвал для хозяев победу - 3:2.

«Монца» вышла на 12-е место, соперник делит девятую строчку.

Протокол игры  
Монца3:2Фиорентина
  8'Куаме Кристиан (0:1)
  13'Сапонара Риккардо (0:2)
(1:2) Бираги Кристиано26'  
(2:2) Мота Дани43'  
(3:2) Пессина Маттео59'  
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  68' 87' (Валоти Матиа ( 87') Мари ПаблоКальдирола ЛукаЧиурриа ПатрикАугусто Карлос  33'Пессина Маттео 68' (Донати Джулио ( 68') Ровелла Николо  90'Колпани Андреа 68' (Мачин Хосе ( 68') Капрари Джанлука 78' (Петанья Андреа ( 78') Мота Дани 87' (Марлон ( 87')
Запасные: Сенси СтефаноГюткьяр КристианСоррентино АлессандроБиринделли СамуэлеКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро Марко
Терраччиано ПьетроДодо Домилсон 80' (Терзич Алекса ( 80') Мартинес Лукас IIМиленкович Никола  42'Бираги КристианоАмрабат Софьян  57' 71' (Йович Лука ( 71') Мандрагора Роландо 71' (Дункан Альфред ( 71') Куаме КристианБарак Антонин  39' 60' (Соттиль Рикардо ( 60') Сапонара Риккардо 60' (Кастровилли Гаэтано ( 60') Кабрал Артур
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаКайоде МайклГонсалес НиколасРоша Игор IIИконе ЖонатанБьянко Алессандро
23 апреля. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Фиорентина Монца
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