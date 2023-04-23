«Монца» быстро дважды пропустила от «Фиорентины», но смогла победить

В 31-м туре чемпионата Италии «Монца» играла против «Фиорентины». Удары Кристиана Куаме и Риккардо Сапонары позволили гостям добиться солидного перевеса уже к 13-й минуте, но соперник отыгрался еще до перерыва (автогол Кристиано Бираги и удар Дани Моты), а после перерыва Маттео Пессина с пенальти вырвал для хозяев победу - 3:2.
«Монца» вышла на 12-е место, соперник делит девятую строчку.
Протокол игры
|8'Куаме Кристиан (0:1)
|13'Сапонара Риккардо (0:2)
|(1:2) Бираги Кристиано26'
|(2:2) Мота Дани43'
|(3:2) Пессина Маттео59'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо 68'87' (Валоти Матиа (87') •Мари Пабло•Кальдирола Лука•Чиурриа Патрик•Аугусто Карлос• 33'Пессина Маттео68' (Донати Джулио (68') •Ровелла Николо• 90'Колпани Андреа68' (Мачин Хосе (68') •Капрари Джанлука78' (Петанья Андреа (78') •Мота Дани87' (Марлон (87')
Терраччиано Пьетро•Додо Домилсон80' (Терзич Алекса (80') •Мартинес Лукас II•Миленкович Никола• 42'Бираги Кристиано•Амрабат Софьян 57'71' (Йович Лука (71') •Мандрагора Роландо71' (Дункан Альфред (71') •Куаме Кристиан•Барак Антонин 39'60' (Соттиль Рикардо (60') •Сапонара Риккардо60' (Кастровилли Гаэтано (60') •Кабрал Артур
23 апреля. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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