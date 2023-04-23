«Удинезе» разгромно осадил «Кремонезе»

В 31-м туре Серии А «Удинезе» принимал «Кремонезе», который вдруг начал побеждать и даже ушел с последнего места. Но сегодня чуда не было, фаворит легко победил, забив три гола за первый тайм. Лазар Самарджич отличился уже на второй минуте. Позже он ассистировал Неуэну Пересу, а точку поставил Исаак Саксесс - 3:0.

«Удинезе» делит девятое место, соперник - предпоследний.