«Удинезе» разгромно осадил «Кремонезе»

В 31-м туре Серии А «Удинезе» принимал «Кремонезе», который вдруг начал побеждать и даже ушел с последнего места. Но сегодня чуда не было, фаворит легко победил, забив три гола за первый тайм. Лазар Самарджич отличился уже на второй минуте. Позже он ассистировал Неуэну Пересу, а точку поставил Исаак Саксесс - 3:0.
«Удинезе» делит девятое место, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Самарджич Лазар2'
|(2:0) Перес Неуэн27'
|(3:0) Саксесс Исаак36'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго85' (Масина Адам (85') •Бийол Яка•Перес Неуэн•Эхизибуэ Кингсли85' (Пафунди Симоне (85') •Самарджич Лазар 48'65' (Арслан Толгай-Али (65') • 79'Уолас Соуза•Ловрич Санди•Удоги Дестини•Перейра Роберто85' (Эбоселе Фести (85') •Саксесс Исаак42' (Гомеш Бету (42')
Карнесекки Марко•Серникола Леонардо 26'46' (Айву Эмануэль (46') •Бьянкетти Маттео•Васкес Хоан•Валери Эмануэле• 88'Мейте Суалихо•Кастаньетти Микеле46' (Окереке Давид (46') •Бенасси Марко•Буонаюто Кристиан75' (Alberto Basso Ricci (75') •Цаджу Франк44' (Афена-Гьян Феликс (44') • 64'Дессерс Сириль61' (Квальята Джакомо (61')
23 апреля. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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