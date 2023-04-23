Лукаку ответил на вопрос о своём будущем

В воскресном матче чемпионата Италии против «Эмполи» нападающий «Интера» Ромелу Лукаку забил два гола. После игры бельгиец ответил на вопрос о своём будущем.

«Будущее? Я должен быть осторожен [со своими высказываниями]. Я хочу сосредоточиться на «Интере» и отдавать ради команды всё возможное, двигаясь от матча к матчу. Я всегда отдаюсь по максимуму ради клуба, и у меня прекрасные отношения с фанатами», - сказал Лукаку, чьи слова в социальных сетях приводит инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что права на Ромелу Лукаку принадлежат «Челси». Контракт 29-летнего бельгийца в Лондоне рассчитан до средины 2026 года.