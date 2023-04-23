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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов вернулся на тропу побед в Серии А - блеснул Лукаку

23 Апреля 2023 • 15:22 Комментировать (1)
Эмполи
0:3
Интер Милан
окончен

На неделе «Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Милана». После успешной ответной игры с «Бенфикой» команде Симоне Индзаги было важно найти силы и эмоции на матч чемпионата Италии против «Эмполи». «Нерадзурри» очень нужна была победа, ведь к игре они подошли с неудачной серией в виде пяти матчей Серии А без побед (ничья и 4 поражения).

На сей раз «Интер» смог порадовать армию своих фанатов победой. В гостях у «Эмполи» подопечные Индзаги организовали три безответных гола – дубль оформил Ромелу Лукаку, а ещё один гол забил Лаутаро Мартинес (кстати, с паса Лукаку). 

«Нерадзурри» прервали неудачную серию и поднялись на пятое место в турнирной таблице Серии А, обойдя «Милан». От четвёртой «Ромы» команда Индзаги отстаёт на два очка. Впрочем, конкуренты свои матчи тура ещё не провели.

Протокол игры  
  Сегодня. Стадион "Карло Кастеллани " (Эмполи).
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку
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Комментарии (1)
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InterSan
23 Апреля 2023 в 15:50
Дай Бог до конца сезона так в каждом матче ложить голы.
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Окончен
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
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