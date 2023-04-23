«Интер» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов вернулся на тропу побед в Серии А - блеснул Лукаку

На неделе «Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Милана». После успешной ответной игры с «Бенфикой» команде Симоне Индзаги было важно найти силы и эмоции на матч чемпионата Италии против «Эмполи». «Нерадзурри» очень нужна была победа, ведь к игре они подошли с неудачной серией в виде пяти матчей Серии А без побед (ничья и 4 поражения).

На сей раз «Интер» смог порадовать армию своих фанатов победой. В гостях у «Эмполи» подопечные Индзаги организовали три безответных гола – дубль оформил Ромелу Лукаку, а ещё один гол забил Лаутаро Мартинес (кстати, с паса Лукаку).

«Нерадзурри» прервали неудачную серию и поднялись на пятое место в турнирной таблице Серии А, обойдя «Милан». От четвёртой «Ромы» команда Индзаги отстаёт на два очка. Впрочем, конкуренты свои матчи тура ещё не провели.