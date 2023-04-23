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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли объяснил, почему мало играет Ребич

23 Апреля 2023 • 12:12 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли высказался о хорватском нападающем команды Анте Ребиче.

«Ребич играл меньше, потому что я больше надеялся на других футболистов. Анте сильный и темпераментный игрок. Ему нужно еще немного игрой практики, после чего он будет полностью готов», - передает слова специалиста pianetamilan.it.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата 29-летний хорват провел 20 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В чемпионате Италии «россонери» занимают пятое место в турнирной таблице. В ближайшем матче миланцы встретятся с «Лечче».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Анте Ребич
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