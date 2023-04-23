«Ювентус» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Наполи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Наполи
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Протокол игры
Щесны Войцех•Гатти Федерико•Ругани Даниэле•Данило Луис•Куадрадо Хуан•Миретти Фабио•Локателли Мануэль•Рабио Адриен•Костич Филип•Соуле Матиас•Милик Аркадиуш
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Мин-Чжэ Ким•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Н'Домбеле Тангай•Лосано Ирвинг•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
23 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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