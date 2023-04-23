Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

23 Апреля 2023 • 21:15 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
1 3.05 X 3.10 2 2.65
Через 0 ч. 17 мин.

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Наполи».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Ювентус0:0Наполи
Щесны ВойцехГатти ФедерикоРугани ДаниэлеДанило ЛуисКуадрадо ХуанМиретти ФабиоЛокателли МануэльРабио АдриенКостич ФилипСоуле МатиасМилик Аркадиуш
Запасные: Бремер ГлейсонАйлинг СамуэльКьеза ФедерикоАлекс СандроБонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоФаджоли НиколоДи Мария АнхельПогба ПольДе Шильо МаттиаПерин МаттиаПаредес ЛеандроВлахович Душан
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниМин-Чжэ КимЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславН'Домбеле ТангайЛосано ИрвингОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоЗедадка КаримМарфелла ДавидеГаэтано ДжанлукаРрахмани АмирБерешиньски БартошЗелиньски ПётрГоллини ПьерлуиджиДзербин АлессиоЭстигор ЛеоДемме ДиегоЭлмас Эльиф
23 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
0
3
5.60 4.30 1.59
Видео
Окончен
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
3
2
3.90 3.60 1.99
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Кремонезе Кремонезе
3
0
1.67 4.00 5.20
Видео
Окончен
Милан Милан
Лечче Лечче
2
0
1.55 4.10 6.40
Видео
23.04.23 в 21:45
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
2.75 3.20 2.70
Видео
24.04.23 в 21:45
Аталанта Аталанта
Рома Рома
2.36 3.35 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:00 · Италия. Серия А
Дубль Леау позволил «Милану» одолеть аутсайдера
20:32 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нацелился на топ-игрока «Манчестер Сити»
18:34 · Италия. Серия А
«Милан» объявил состав на игру с «Лечче»
18:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
18:02 · Италия. Серия А
Амионе: «Мы не должны сдаваться»
17:57 · Италия. Серия А
«Монца» быстро дважды пропустила от «Фиорентины», но смогла победить
17:57 · Италия. Серия А
«Удинезе» разгромно осадил «Кремонезе»
17:56 · Италия. Серия Б
​Горе в «Кальяри» - скончался бывший президент клуба
17:24 · Италия. Серия А
Лукаку ответил на вопрос о своём будущем
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над трансфером топ-форварда из Серии А
15:22 · Италия. Серия А
«Интер» после выхода в полуфинал Лиги чемпионов вернулся на тропу побед в Серии А - блеснул Лукаку 1
13:28 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Рома»: прогноз на матч чемпионата Италии – 24 апреля 2023
13:00 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
12:12 · Италия. Серия А
Пиоли объяснил, почему мало играет Ребич
Все новости
Рекомендуем