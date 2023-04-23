«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Эмполи - Интер Милан
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Протокол игры
Перизан Самуэле•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Хаас Николас•Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо•Бальданци Томмазо•Камбьяги Николо•Капуто Франческо
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Белланова Рауль•Гальярдини Роберто•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Госенс Робин•Лукаку Ромелу•Корреа Хоакин
23 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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