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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

23 Апреля 2023 • 13:00 Комментировать
Эмполи
0:0
Интер Милан
1 6.00 X 4.05 2 1.58
1-й тайм

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Эмполи» принимает «Интер».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Эмполи0:0Интер Милан
Перизан СамуэлеЭбюэхи ТайроннИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноХаас НиколасМарин РэзванБандинелли ФилиппоБальданци ТоммазоКамбьяги НиколоКапуто Франческо
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоПикколи РобертоСтоянович ПетарГрасси АльбертоХендерсон ЛиамВиньято ЭмануэльПьяца МаркоСатриано МартинДестро МаттиаКакаче ЛибератоТонелли ЛоренцоУйкани Самир
Ханданович СамирД'Амброзио ДанилоДе Врей СтефанАчерби ФранческоБелланова РаульГальярдини РобертоБрозович МарселоЧалханоглу ХаканГосенс РобинЛукаку РомелуКорреа Хоакин
Запасные: Карбони ВалентинДзанотти МаттиаМартинес ЛаутароКордац АлексБарелла НиколоАслани КристьянДармиан МаттеоБастони АлессандроДюмфрис ДензелОнана АндреДимарко ФедерикоДжеко Эдин
23 апреля. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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ЭМПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
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23 мин
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0
0
5.60 4.30 1.59
Видео
23.04.23 в 16:00
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
3.90 3.60 1.99
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23.04.23 в 16:00
Удинезе Удинезе
Кремонезе Кремонезе
1.67 4.00 5.20
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1.55 4.10 6.40
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