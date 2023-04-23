Ювентус - Наполи: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Италии - битва «Ювентуса» с «Наполи». Туринцам вернули 15 очков, и у них есть шанс вовсе вырваться на второе место. При этом «старая синьора» не смогла разжиться зачетными баллами в противостояниях с «Лацио» и «Сассуоло». Неаполитанцы также потеряли темп в конце сезона и после вылета из Лиги чемпионов могут спокойно идти к завоеванию Скудетто.

Этот поединок можно увидеть на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.