Эмполи - Интер: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Ещё недавно боровшийся за второе место «Интер» рискует оказаться за пределами шестерки лучших команд Серии А. Миланцы успешно решают задачи в Лиге чемпионов, но чтобы не упустить гарантированный шанс снова сыграть в главном еврокубке, нужно срочно набирать очки. Игра с «Эмполи» - хорошая возможность. «Синие» не впечатляют в текущем сезоне и находятся в нижней трети таблицы.

Сможет ли «Интер» добыть победу, узнаем после 13:30 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.