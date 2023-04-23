Капелло: «Удивлён тем, что пять итальянских команд в полуфинале»

Итальянский специалист Фабио Капелло, хорошо известный российским футбольным любителям, удивлен тем, что сразу пять итальянских команд вышли в полуфиналы европейских турниров. Это большой успех, по мнению Капелло.

- Пять команд из Италии в полуфинале - это удивило меня. «Интер» и «Милан» выдали большие дела. В «Милан» я вообще не верил, даже против «Тоттенхэма». А «Интер» выбил не только «Бенфику», но и, вспомнил, «Барселону», - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

«Милан» в последний раз побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году, «Интер» - в 2010. Капелло также побеждал в Лиге чемпионов с «Миланом», но в 1994 году.