Станкович: «Мне понравилась игра команды»

В тридцать первом туре итальянского чемпионата «Сампдория» не сумела добыть победу в игре со «Специей», хотя и вела к перерыву в счете. Во второй половине игры команда пропустила мяч и все закончилось ничьей - заведомо неудачным результатом для генуэзцев, которым нужны только победы для спасения прописки в Серии А. Наставник «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал игру.

- Ребята дали все, что могли, для победы, мне понравилась игра команды. Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Считать очки будем после завершения чемпионата. Я продолжаю работать и стараться, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.