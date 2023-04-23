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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Мне понравилась игра команды»

23 Апреля 2023 • 03:26 Комментировать
Сампдория
1:1
Специя
окончен

В тридцать первом туре итальянского чемпионата «Сампдория» не сумела добыть победу в игре со «Специей», хотя и вела к перерыву в счете. Во второй половине игры команда пропустила мяч и все закончилось ничьей - заведомо неудачным результатом для генуэзцев, которым нужны только победы для спасения прописки в Серии А. Наставник «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал игру.

- Ребята дали все, что могли, для победы, мне понравилась игра команды. Мы могли выиграть, но могли и проиграть. Считать очки будем после завершения чемпионата. Я продолжаю работать и стараться, - цитирует слова Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович
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