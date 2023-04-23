Распадори полон уважения по отношению к Осимхену

Нападающий неаполитанского «Наполи» Джакомо Распадори полон уважения к Виктору Осимхену, лидеру команды. По его словам, Осимхен не просто отличный нападающий, но еще и выдающийся человек.

- Он отличный игрок, помимо этого, еще и очень достойный человек. Когда вы имеете дело с такими, как он, которые всегда готовы помочь вам, содействовать, то приходят и коллективные результаты, - цитирует слова Распадори.

Уже сегодня «Наполи» сразится в очередном туре итальянского чемпионата с туринским «Ювентусом», в первом круге неаполитанцы выиграли со счетом 5:1, причем было это не так и давно - в январе.