Верде установил рекорд сезона в Серии А – он стал самым низкорослым игроком, забившим головой

Вингер «Специи» Даниэле Верде установил уникальное достижение.

26-летний футболист поразил ворота «Сампдории» в сегодняшнем матче Серии А, который завершился со счётом 1:1. По сведениям Opta, Верде забил свой первый гол головой в элитном итальянском дивизионе (при 19 голах в общей сложности), а также стал самым низкорослым игроком (168 сантиметров), забившим головой в текущем розыгрыше Серии А.

Даниэле Верде – воспитанник «Ромы». Ряды «Специи» он пополнил летом 2021 года, перебравшись из греческого клуба АЕК. Ранее выступал за «орлят» на правах аренды. В нынешней кампании игрок отметился шестью голами в 23 матчах Серии А и Кубка Италии.