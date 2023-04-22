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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори: «Разочарование от вылета из Лиги чемпионов прошло, думаем об «Ювентусе»

22 Апреля 2023 • 23:57 Комментировать
Ювентус
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Наполи
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Через 20 ч. 9 мин.

Нападающий итальянского «Наполи» Джакомо Распадори заявил, что разочарование от вылета «Наполи» из Лиги чемпионов прошло, и теперь впору подумать о следующем матче чемпионата Серии А - против туринского «Ювентуса».

- Жаль, что так получилось с Лигой чемпионов, но мы хотим отыграться наилучшим образом уже завтра. Я готов к этому, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Следует заметить, что в матче первого круга «Наполи» сокрушил «Ювентус» со счетом 5:1. Сейчас неаполитанская команда лидирует в чемпионате и с огромной долей вероятности станет чемпионом страны. 

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Ювентус Наполи Джакомо Распадори
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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