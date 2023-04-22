Распадори: «Разочарование от вылета из Лиги чемпионов прошло, думаем об «Ювентусе»

Нападающий итальянского «Наполи» Джакомо Распадори заявил, что разочарование от вылета «Наполи» из Лиги чемпионов прошло, и теперь впору подумать о следующем матче чемпионата Серии А - против туринского «Ювентуса».

- Жаль, что так получилось с Лигой чемпионов, но мы хотим отыграться наилучшим образом уже завтра. Я готов к этому, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Следует заметить, что в матче первого круга «Наполи» сокрушил «Ювентус» со счетом 5:1. Сейчас неаполитанская команда лидирует в чемпионате и с огромной долей вероятности станет чемпионом страны.