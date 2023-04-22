Зидан готов возглавить «Ювентус» даже без Лиги чемпионов

Мы уже сообщали о том, что бывший игрок «Ювентуса» Зинедин Зидан жаждет попробовать себя в итальянском чемпионате и согласен возглавить туринский клуб. Как уточняет RMC Sport, Зидан готов возглавить клуб даже в том случае, если «Ювентус» не сможет попасть в зону Лиги чемпионов.

Зидан надеется на долгосрочный, серьезный проект и готов подождать, уточняет источник. Теперь решение за «Ювентусом» - увольнение Аллегри обойдется в немалую сумму, и потому клуб еще не готов к нему. Ранее Зинедин Зидан тренировал мадридский «Реал», причем очень успешно, приводя клуб к победам в Лиге чемпионов.