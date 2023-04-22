«Специя» не смогла дожать «Сампдорию»

«Сампдория» и «Специя» бились за выживание в матче 31-го тура Серии А. Гости были намного острее, но всё же не смогли прервать череду безвыигрышных матчей. Но первым забил соперник, после подачи углового Бруно Амионе выиграл воздух и поразил цель. Также в первом тайме Альбин Экдаль и Мехди Бурабия у гостей и Мехди Лерис у соперника транжирили моменты.

После 15-минутной паузы Кельвен Амьен-Аду головой пробил рядом с каркасом, а Даниэле Верди в похожей ситуации счет сравнял. Амьен-Аду и Алесссандро Дзаноли могли принести победу своим командам, но единицы так и остались на табло.

«Специя» в очке над зоной вылета, соперник - последний.