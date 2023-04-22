«Специя» не смогла дожать «Сампдорию»

«Сампдория» и «Специя» бились за выживание в матче 31-го тура Серии А. Гости были намного острее, но всё же не смогли прервать череду безвыигрышных матчей. Но первым забил соперник, после подачи углового Бруно Амионе выиграл воздух и поразил цель. Также в первом тайме Альбин Экдаль и Мехди Бурабия у гостей и Мехди Лерис у соперника транжирили моменты.
После 15-минутной паузы Кельвен Амьен-Аду головой пробил рядом с каркасом, а Даниэле Верди в похожей ситуации счет сравнял. Амьен-Аду и Алесссандро Дзаноли могли принести победу своим командам, но единицы так и остались на табло.
«Специя» в очке над зоной вылета, соперник - последний.
Протокол игры
|(1:0) Амионе Бруно23'
|59'Верде Даниэле (1:1)
Равалья Никола•Мурильо Джейсон72' (Джуричич Филип (72') •Гюнтер Корай• 67'Амионе Бруно78' (Ойконому Мариос (78') •Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Ринкон Томас•Уинкс Гарри79' (Илкхан Эмирхан (79') •Габбьядини Маноло•Ламмерс Сэм72' (Хесе Родригес (72') •Лерис Мехди
Зут Йерун•Амьен-Аду Кельвен•Висневски Пшемыслав•Николау Димитрис90' (Кальдара Маттиа (90') •Бастони Симоне 73'79' (Реца Аркадиуш (79') •Экдаль Альбин90' (Коваленко Виктор (90') •Эспозито Сальваторе•Бурабия Мехди79' (Агудело Кевин (79') •Гьяси Эммануэль•Нзола М'Бала•Мальдини Даниэль31' (Верде Даниэле (31')
22 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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