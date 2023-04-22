Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Специя» не смогла дожать «Сампдорию»

22 Апреля 2023 • 23:50 Комментировать
Сампдория
1:1
Специя
окончен

«Сампдория» и «Специя» бились за выживание в матче 31-го тура Серии А. Гости были намного острее, но всё же не смогли прервать череду безвыигрышных матчей. Но первым забил соперник, после подачи углового Бруно Амионе выиграл воздух и поразил цель. Также в первом тайме Альбин Экдаль и Мехди Бурабия у гостей и Мехди Лерис у соперника транжирили моменты.

После 15-минутной паузы Кельвен Амьен-Аду головой пробил рядом с каркасом, а Даниэле Верди в похожей ситуации счет сравнял. Амьен-Аду и Алесссандро Дзаноли могли принести победу своим командам, но единицы так и остались на табло.

«Специя» в очке над зоной вылета, соперник - последний.

Протокол игры  
Сампдория1:1Специя
(1:0) Амионе Бруно23'  
  59'Верде Даниэле (1:1)
Равалья НиколаМурильо Джейсон 72' (Джуричич Филип ( 72') Гюнтер Корай  67'Амионе Бруно 78' (Ойконому Мариос ( 78') Дзаноли АлессандроАуджелло ТоммазоРинкон ТомасУинкс Гарри 79' (Илкхан Эмирхан ( 79') Габбьядини МанолоЛаммерс Сэм 72' (Хесе Родригес ( 72') Лерис Мехди
Запасные: Турк МартинПаолетти ФлавиоКюизанс МикаэльКвальярелла ФабиоМурру НиколаМалагрида Лоренцо
Зут ЙерунАмьен-Аду КельвенВисневски ПшемыславНиколау Димитрис 90' (Кальдара Маттиа ( 90') Бастони Симоне  73' 79' (Реца Аркадиуш ( 79') Экдаль Альбин 90' (Коваленко Виктор ( 90') Эспозито СальватореБурабия Мехди 79' (Агудело Кевин ( 79') Гьяси ЭммануэльНзола М'БалаМальдини Даниэль 31' (Верде Даниэле ( 31')
Запасные: Ципот ТиоСала ЯкопоШомуродов ЭлдорДронговски БартломейКроллис РаймондсМаркетти ФедерикоФеррер Сальвадор
22 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Специя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Сассуоло Сассуоло
3
0
3.25 3.65 2.18
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Торино Торино
0
1
1.95 3.30 4.50
Видео
Окончен
Сампдория Сампдория
Специя Специя
1
1
2.55 3.20 3.00
Видео
23.04.23 в 13:30
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
5.60 4.30 1.59
Видео
23.04.23 в 16:00
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
3.90 3.60 1.99
Видео
23.04.23 в 16:00
Удинезе Удинезе
Кремонезе Кремонезе
1.67 4.00 5.20
Видео
23.04.23 в 19:00
Милан Милан
Лечче Лечче
1.55 4.10 6.40
Видео
23.04.23 в 21:45
Ювентус Ювентус
Наполи Наполи
2.75 3.20 2.70
Видео
Все матчи
Новости
22 Апреля
23:57 · Италия. Серия А
Распадори: «Разочарование от вылета из Лиги чемпионов прошло, думаем об «Ювентусе»
23:55 · Италия. Серия А
Пиоли высоко оценил игру Калабрии против Кварацхелии
23:52 · Италия. Серия А
Зидан готов возглавить «Ювентус» даже без Лиги чемпионов
23:50 · Италия. Серия А
«Специя» не смогла дожать «Сампдорию»
22:36 · Италия. Серия А
Фелипе Андерсон: «Конечно, можно было сыграть и лучше»
22:25 · Италия. Серия А
Сарри: «Кто-нибудь, остановите этого арбитра!»
22:08 · Италия. Серия А
«У меня украли пять лет жизни» - Хюсай возмущён судейством
21:53 · Италия. Серия А
Дзанетти: «Санчес должен быть благодарен «Интеру»
21:26 · Италия. Серия А
Грациани ставит на «Интер»
20:59 · Италия. Серия А
«Лацио» неожиданно проиграл «Торино»
20:52 · Италия. Серия А
Грациани: «Реал» с «Манчестер Сити» - это настоящий финал Лиги чемпионов»
20:41 · Италия. Серия А
Распадори рассказал, как в «Наполи» отреагировали на недавний вылет из Лиги чемпионов
19:37 · Италия. Серия А
Лукаку могут помиловать – рассматривается вопрос снятия дисквалификации
18:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:18 · Италия. Серия А
Грациани: «Если три итальянских клуба выйдут в финал европейских турниров, это будет потрясающе»
Все новости
Рекомендуем