Дзанетти: «Санчес должен быть благодарен «Интеру»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что Алексис Санчес должен быть благодарен клубу за проведенные в «Интере» годы, которые, считает Дзанетти, помогли ему сейчас в «Марселе». Санчес покинул миланский клуб в прошлом году, хотя он и не особо горел желанием делать это - но Дзанетти и компании удалось найти какие-то аргументы для него.

- Алексис прекрасно выступал за «Интер». Он часто оказывался решающим на поле. Это всегда признавали фанаты. Я думаю, что Алексис очень благодарен «Интеру». Теперь он может показывать свои качества в «Марселе», - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.