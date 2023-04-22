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Чемпионат Италии. Серия А

Грациани ставит на «Интер»

22 Апреля 2023 • 21:26 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
10.05 22:00

Бывший футболист столичной «Ромы» Франческо Грациани, блиставший в 80-е года прошлого столетия, ставит на «Интер» в его полуфинальном противостоянии с «Миланом». Миланские клубы воспользовались благоприятной жеребьевкой и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, чего с ними не случалось уже более десяти лет.

- Я вижу «Интер» фаворитом. Но в таких матчах важны мелочи, детали, кто лучше использует возможности, кто также пользуется расположением удачи, - цитирует слова Грациани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 10 мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Франческо Грациани
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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