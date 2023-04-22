Грациани: «Реал» с «Манчестер Сити» - это настоящий финал Лиги чемпионов»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Грациани прокомментировал события Лиги чемпионов, итальянские клубы очень успешны в этом турнире, «Милан» и «Интер» разыграют путевку в финал, а другая достанется победителю пары «Реал» и «Манчестер Сити».

- Жеребьевка четвертьфинала уже очень помогла итальянским клубам. Я считаю, что матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» будет настоящим финалом. Потом победитель сыграет с тем, кто выйдет в финал из миланских клубов, - цитирует слова Грациани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 9-10 мая.