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Чемпионат Италии. Серия А

Распадори рассказал, как в «Наполи» отреагировали на недавний вылет из Лиги чемпионов

22 Апреля 2023 • 20:41 Комментировать
Ювентус
...
Наполи
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Через 22 ч. 34 мин.

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори поведал о настрое команды после неудачи на европейской арене.

Неаполитанцы уступили «Милану» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 1:2 по сумме двух встреч.

«Одна из наших сильных сторон в этом сезоне – умение правильно реагировать на успех и неудачи. Мы способны быстро перезагружаться в таких ситуациях. Жаль, что наш путь в Лиге чемпионов подошёл к концу, но мы с огромным энтузиазмом подходим к оставшейся части сезона.

Нам предстоит сыграть очень важный матч против «Ювентуса». Нужно продолжать побеждать, чтобы достичь цели в Серии А», – цитирует Football Italia Распадори.

Поединок «Ювентус» – «Наполи» состоится 23 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Джакомо Распадори
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ЮВЕНТУС НАПОЛИ
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