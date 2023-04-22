Распадори рассказал, как в «Наполи» отреагировали на недавний вылет из Лиги чемпионов

Нападающий «Наполи» Джакомо Распадори поведал о настрое команды после неудачи на европейской арене.

Неаполитанцы уступили «Милану» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 1:2 по сумме двух встреч.

«Одна из наших сильных сторон в этом сезоне – умение правильно реагировать на успех и неудачи. Мы способны быстро перезагружаться в таких ситуациях. Жаль, что наш путь в Лиге чемпионов подошёл к концу, но мы с огромным энтузиазмом подходим к оставшейся части сезона.

Нам предстоит сыграть очень важный матч против «Ювентуса». Нужно продолжать побеждать, чтобы достичь цели в Серии А», – цитирует Football Italia Распадори.

Поединок «Ювентус» – «Наполи» состоится 23 апреля.