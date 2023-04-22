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Чемпионат Италии. Серия А

Лукаку могут помиловать – рассматривается вопрос снятия дисквалификации

22 Апреля 2023 • 19:37 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
26.04 22:00

«Интер» потерпел неудачу в попытке обжаловать решение о дисквалификации Ромелу Лукаку. Бельгиец, как известно, был удалён с поля в первом кубковом полуфинале против «Ювентуса» после второй жёлтой карточки. Её Лукаку получил за жесты с призывами замолчать в адрес фанатов «старой синьоры», оскорблявших его на почве расизма.

Апелляция на удаление была отклонена, но в ситуацию может вмешаться глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Он рассматривает вопрос о помиловании Лукаку и снятии дисквалификации, о чём пишет Corriere dello Sport.

Гравина считает, что такой его шаг может стать серьёзным сигналом в борьбе с расизмом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ромелу Лукаку Габриэле Гравина
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ИНТЕР МИЛАН ЮВЕНТУС
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