Лукаку могут помиловать – рассматривается вопрос снятия дисквалификации

«Интер» потерпел неудачу в попытке обжаловать решение о дисквалификации Ромелу Лукаку. Бельгиец, как известно, был удалён с поля в первом кубковом полуфинале против «Ювентуса» после второй жёлтой карточки. Её Лукаку получил за жесты с призывами замолчать в адрес фанатов «старой синьоры», оскорблявших его на почве расизма.

Апелляция на удаление была отклонена, но в ситуацию может вмешаться глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Он рассматривает вопрос о помиловании Лукаку и снятии дисквалификации, о чём пишет Corriere dello Sport.

Гравина считает, что такой его шаг может стать серьёзным сигналом в борьбе с расизмом.