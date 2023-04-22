Грациани: «Если три итальянских клуба выйдут в финал европейских турниров, это будет потрясающе»

Очень успешны в этом сезоне в европейских турнирах итальянские клубы - сразу пять команд все еще продолжают свою борьбу во всех трех главных турнирах европейского футбола, и Франческо Грациани, бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии, в восторге от такого развития событий.

- Все возможно! Уже есть один финалист, или «Интер», или «Милан». Посмотрим, что будет с другими клубами, «Ювентус», «Рома», «Фиорентина». Если в каждом финале европейского турнира будет итальянский клуб, это будет просто потрясающе, - цитирует слова Грациани итальянское новостное агентство ITASportPress.