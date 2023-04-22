«Салернитана» установила новый клубный рекорд - команда не проигрывает восемь матчей в Серии А

В тридцать первом туре итальянского чемпионата Серии А «Салернитана» крупно обыграла «Сассуоло», забив тому три безответных мяча. Это был уже восьмой матч, в котором «Салернитана» не проигрывает в рамках Серии А, что стало новым рекордом клуба.

Предыдущий рекорд из семи беспроигрышных матчей кряду был установлен в прошлом сезоне.

Интересно, что шесть из восьми матчей серии закончились вничью - она началась с победы над «Монцей» со счетом 3:0, затем последовали шесть ничьих, в том числе с «Миланом» и «Интером», и сейчас команда снова выиграла со счетом 3:0, но уже у «Сассуоло».