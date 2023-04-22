Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» устроила разгром «Сассуоло», покончив с ничейной серией

22 Апреля 2023 • 17:57 Комментировать
Салернитана
3:0
Сассуоло
окончен

Самая ничейная команда Серии А в целом и последних туров в частности, «Салернитана», в 31-м туре чемпионата Италии играла против «Сассуоло». «Морские коньки» быстро добились перевеса в счете и уже не упустили победу. Лоренцо Пирола открыл счет на девятой минуте, а вскоре забил и Булайе Диа. После перерыва отличился Лассана Кулибали - 3:0.

«Салернитана» поднялась на 14-е место, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Салернитана3:0Сассуоло
(1:0) Пирола Лоренцо9'  
(2:0) Диа Булайе20'  
(3:0) Кулибали Лассана65'  
Очоа ГильермоЛовато Маттео 72' (Бохинен Эмиль ( 72') Дьомбер Норберт 88' (Пёнтек Кшиштоф ( 88') Пирола Лоренцо 58' (Бронн Дилан ( 58'  70') Кастанос ГригорисБрадарич ДомагойКулибали ЛассанаДе Вильена Тонни 72' (Трост-Эконг Виллиам ( 72') Кандрева АнтониоДиа БулайеБотхейм Эрик 72' (Маццокки Паскуале ( 72')
Запасные: Бонаццоли ФедерикоНиколусси Кавилья ХансФиорилло ВинченцоДанилюк ФлавиусСамбья СаломонСепе Луиджи
Консильи АндреаТольян ЙеремиНето Руан  80'Феррари ДжанмаркоРожерио да Силва 82' (Марчицца Риккардо ( 82') Фраттези Давиде 46' (Пинамонти Андреа ( 46') Лопес Максим 68' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 68') Энрике Матеус  78'Байрами НедимДефрель Грегоре 68' (Торстведт Кристиан ( 68') Лорьенте Арман 73' (Альварес Агустин ( 73')
Запасные: Харрауи АбдауПеголо ДжанлукаЦортеа НадирЭрлич МартинОбьянг ПедроРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
22 апреля. Стадион "Аречи".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Сассуоло Сассуоло
3
0
3.25 3.65 2.18
Видео
11 мин
Лацио Лацио
Торино Торино
0
0
1.95 3.30 4.50
Видео
22.04.23 в 21:45
Сампдория Сампдория
Специя Специя
2.55 3.20 3.00
Видео
23.04.23 в 13:30
Эмполи Эмполи
Интер Милан Интер Милан
5.60 4.30 1.59
Видео
23.04.23 в 16:00
Монца Монца
Фиорентина Фиорентина
3.90 3.60 1.99
Видео
23.04.23 в 16:00
Удинезе Удинезе
Кремонезе Кремонезе
1.67 4.00 5.20
Видео
23.04.23 в 19:00
Милан Милан
Лечче Лечче
1.55 4.10 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
18:30 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:18 · Италия. Серия А
Грациани: «Если три итальянских клуба выйдут в финал европейских турниров, это будет потрясающе»
17:57 · Италия. Серия А
«Салернитана» установила новый клубный рекорд - команда не проигрывает восемь матчей в Серии А
17:57 · Италия. Серия А
«Салернитана» устроила разгром «Сассуоло», покончив с ничейной серией
17:16 · Италия. Серия А
​Калабрия: «Мы очень хотели попасть на «Интер»
16:47 · Италия. Серия А
Калабрия: «Конечно, мечтаем о Лиге чемпионов, а как же?»
13:58 · Италия. Серия А
Сабатини: «Меньян прямо сейчас является лучшим голкипером в мире»
13:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Наполи»: прогноз на матч чемпионата Италии – 23 апреля 2023
13:33 · Италия. Серия А
Томмазо Берни восторгается Бареллой
13:30 · Италия. Серия А
«Эмполи» - «Интер»: прогноз на матч чемпионата Италии – 23 апреля 2023
13:14 · Италия. Серия А
«Интер» нашёл замену Онане 1
13:06 · Англия. Премьер-лига
Три гранда Серии А претендуют на Магуайра 4
12:59 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Милан» – «Интер» в полуфинале Лиги чемпионов? Это классика, которая дорогого стоит»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби: «Жаль, что «Наполи» вылетел из Лиги чемпионов, но «Милан» заслужил пройти дальше»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба АПЛ сразятся за Леау
Все новости
Рекомендуем