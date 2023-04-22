«Салернитана» устроила разгром «Сассуоло», покончив с ничейной серией

Самая ничейная команда Серии А в целом и последних туров в частности, «Салернитана», в 31-м туре чемпионата Италии играла против «Сассуоло». «Морские коньки» быстро добились перевеса в счете и уже не упустили победу. Лоренцо Пирола открыл счет на девятой минуте, а вскоре забил и Булайе Диа. После перерыва отличился Лассана Кулибали - 3:0.
«Салернитана» поднялась на 14-е место, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Пирола Лоренцо9'
|(2:0) Диа Булайе20'
|(3:0) Кулибали Лассана65'
Очоа Гильермо•Ловато Маттео72' (Бохинен Эмиль (72') •Дьомбер Норберт88' (Пёнтек Кшиштоф (88') •Пирола Лоренцо58' (Бронн Дилан (58') • 70'Кастанос Григорис•Брадарич Домагой•Кулибали Лассана•Де Вильена Тонни72' (Трост-Эконг Виллиам (72') •Кандрева Антонио•Диа Булайе•Ботхейм Эрик72' (Маццокки Паскуале (72')
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Нето Руан• 80'Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва82' (Марчицца Риккардо (82') •Фраттези Давиде46' (Пинамонти Андреа (46') •Лопес Максим68' (Сейде Эмиль Конрадсен (68') •Энрике Матеус• 78'Байрами Недим•Дефрель Грегоре68' (Торстведт Кристиан (68') •Лорьенте Арман73' (Альварес Агустин (73')
22 апреля. Стадион "Аречи".
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