«Салернитана» устроила разгром «Сассуоло», покончив с ничейной серией

Самая ничейная команда Серии А в целом и последних туров в частности, «Салернитана», в 31-м туре чемпионата Италии играла против «Сассуоло». «Морские коньки» быстро добились перевеса в счете и уже не упустили победу. Лоренцо Пирола открыл счет на девятой минуте, а вскоре забил и Булайе Диа. После перерыва отличился Лассана Кулибали - 3:0.

«Салернитана» поднялась на 14-е место, соперник - 10-й.