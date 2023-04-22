«ПСЖ» готов заплатить 150 млн евро за суперфорварда

На трансферном рынке разгорается серьёзная борьба за подписание Виктора Осимхена, проводящего прекрасный сезон в «Наполи». 24-летнего нигерийца слухи связывают с рядом грандов, в частности с «ПСЖ» и «Челси».

«ПСЖ» готов заплатить за Осимхена огромные деньги – 150 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает Football Insider, ссылаясь на некий «авторитетный источник».

Отмечается, что «ПСЖ» очень хочет обойти «Челси» в гонке за Осимхеном. В Париже считают, что серьёзным аргументом для игрока станет отсутствие Лиги чемпионов в Лондоне. «Челси», как известно, сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В сезоне 2022/2023 Виктор Осимхен забил 26 голов в 31 матче за «Наполи».