​Калабрия: «Мы очень хотели попасть на «Интер»

Капитан итальянского «Милана» Давиде Калабрия дал понять, что он и его одноклубники очень хотели сразиться в полуфинале Лиги чемпионов именно с миланским «Интером». В четвертьфинале Калабрия и компания смогли преодолеть сопротивление других соотечественников, из «Наполи».

- Мы очень хотели этот матч, это будет невероятное противостояние. Я думаю, что мы заслужили на поле выход в полуфинал. Очень не терпится поскорее сыграть в полуфинале с «Интером», - цитирует слова Калабрии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Первый матч между «Миланом» и «Интером» пройдет 10 мая.