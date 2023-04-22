Калабрия: «Конечно, мечтаем о Лиге чемпионов, а как же?»

Капитан итальянского «Милана» Давиде Калабрия провел прекрасный матч в Неаполе, и его команда смогла преодолеть неаполитанский барьер, выйдя в полуфинал Лиги чемпионов. Теперь Калабрия не скрывает, что испытывает честолюбивые амбиции - хочет победить в Лиге чемпионов.

- Я начинал играть в футбол и уже тогда мечтал о победе в Лиге чемпионов. И сейчас, когда до исполнения этой мечты остаются три игры, то почему не помечтать? Конечно, мы мечтаем, хотим эту победу, - цитирует слова Калабрии итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Милан» не выигрывал Лигу чемпионов с 2007 года.