Томмазо Берни восторгается Бареллой

Бывший голкипер миланского «Интера» Томмазо Берни восхищается игрой Николо Бареллы, который забил прекрасный гол в последнем на данный момент матче «Интера» - против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По его словам, Барелла растет с каждой игрой.

- Бареллоне... Мой любимец, он всегда играл качественно, растет с каждым месяцем, он становится все более важным на поле и все больше показывает свои лидерские качества. Я считаю, что он уже давно входит в десятку лучших полузащитников Европы, - цитирует Берни fcinter1908.it.

Берни выступал за «Интер» с 1999 по 2001 году, а затем с 2014 по 2020 год - но не сыграл ни одного матча!