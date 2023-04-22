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Чемпионат Италии. Серия А

Томмазо Берни восторгается Бареллой

22 Апреля 2023 • 13:33 Комментировать
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Интер Милан
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Через 23 ч. 33 мин.

Бывший голкипер миланского «Интера» Томмазо Берни восхищается игрой Николо Бареллы, который забил прекрасный гол в последнем на данный момент матче «Интера» - против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По его словам, Барелла растет с каждой игрой.

- Бареллоне... Мой любимец, он всегда играл качественно, растет с каждым месяцем, он становится все более важным на поле и все больше показывает свои лидерские качества. Я считаю, что он уже давно входит в десятку лучших полузащитников Европы, - цитирует Берни fcinter1908.it.

Берни выступал за «Интер» с 1999 по 2001 году, а затем с 2014 по 2020 год - но не сыграл ни одного матча!

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Томмазо Берни Николо Барелла
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ЭМПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
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