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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нашёл замену Онане

22 Апреля 2023 • 13:14 Комментировать

Голкипер «Эмполи» Гульельмо Викарио может сделать скачок по карьерной лестнице. По информации журналистов Tuttosport, в подписании вратаря заинтересован миланский «Интер». «Нерадзурри» рассматривают кандидатуру 26-летнего вратаря в качестве замены Андре Онане, которого сватают в «Манчестер Юнайтед» на место Давида де Хеа.

Викарио пополнил ряды «Эмполи» летом прошлого года. Он перешел из «Кальяри» за 8,5 миллиона евро. Текущая трансферная стоимость футболиста оценивается в 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Гульельмо провел 24 поединка за «Эмполи», в которых пропустил 31 гол. В семи играх голкипер отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Андре Онана Гульельмо Викарио трансферы футбола - лето 2023
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