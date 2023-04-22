«Ювентус» хочет переманить к себе спортивного директора «Наполи»

Туринский «Ювентус» продолжает поиски нового спортивного директора. По информации от журналиста Николо Скиры, руководство «старой синьоры» положило глаз на Кристиана Джунтоли из «Наполи». Летом «Ювентус» постарается переманить итальянца в свои ряды.

Процесс может облегчить тот факт, что у Джунтоли остаётся всего год по контракту с «Наполи». «Ювентус» работает над тем, чтобы убедить Кристиана покинуть неаполитанцев спустя 8 лет работы в клубе.

Напомним, ранее спортивным директором «Ювентуса» работал Федерико Керубини. Прежняя структура руководства несколько месяцев назад была распущена из-за скандала.