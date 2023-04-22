«Милан» хочет купить экс-полузащитника «Арсенала»

Опорный полузащитник Лукас Торрейра, выступающий за стамбульский «Галатасарай», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Как информирует издание Todofichajes, в услугах 27-летнего исполнителя заинтересован «Милан».

«Россонери» рассматривают южноамериканца на место француза Тьемуа Бакайоко, который по завершении сезона вернется из аренды в лондонский «Челси».

Торрейра перешел в «Галатасарай» из лондонского «Арсенала» летом прошлого года. Его трансфер обошелся стамбульскому клубу в шесть миллионов евро.

В этом сезоне чемпионата Турции Лукас провел 24 матча, в которых получил пять желтых карточек.