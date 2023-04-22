«Наполи» нашёл замену Осимхену

Нападающий Расмус Хёйлунн, который выступает за «Аталанту», может продолжить карьеру в другом итальянском коллективе. Согласно данным журналистов La Gazzetta dello Sport, в услугах 20-летнего игрока заинтересован «Наполи».

Неаполитанцы рассматривают кандидатуру Хёйлунна в качестве альтернативы нигерийцу Виктору Осимхену, на которого претендуют несколько европейских топ-клубов. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Расмус принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.